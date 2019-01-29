В Глухове под угрозой медреформа Созванное мэром Глухова внеочередное заседание сессии, на которое выносилось вопрос изменения статуса Глуховской ЦРБ на коммунальное некоммерческое предприятие «Глуховская городская больница», не состоялось из-за отсутствия кворума.

В регистрационном списке подтвердили свою готовность работать на общество всего несколько депутатов от коалиции, сообщает Глуховский горсовет.

Стоит отметить, что вопрос преобразования больницы на некоммерческое предприятие выносится на рассмотрение депутатов уже не впервые. И уже в очередной раз оппозиция – «Воля народа», «Укроп», «БПП» - саботируют принятие решения, от которого зависит дальнейшая судьба медицинского учреждения.

На сегодняшний день вопрос сохранения статуса Глухова, как центра госпитального округа остается под большим вопросом, ведь Путивль, Кролевец, Шостка и Конотоп давно уже превратили свои медицинские учреждения в коммунальные некоммерческие предприятия. Поэтому вполне вероятно, что Глуховский госпитальный округ так и останется лишь мечтой глуховчан.