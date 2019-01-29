На Сумщине будут судить 20-летнего парня, который совершил смертельное ДТП

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, квалифицирующим признаком которого является смерть потерпевшего) УК Украины.
Событие произошло 7 октября 2017 года около 5.30. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, тогда еще 18-летний юноша управлял автомобилем «AUDI А3» и двигался по проезжей части ул. Сумская в г. Ромны в направлении пгт Недригайлов. Пренебрегая безопасностью дорожного движения, двигаясь со значительным превышением допустимой в населенных пунктах скорости, водитель не учел дорожную обстановку, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с неподвижным автомобилем «УАЗ 452 ЛЭК», в котором находился водитель.
«Во время ДТП в «AUDI А3» находились три человека, водитель получил тяжелые телесные повреждения, один из пассажиров отделался легкими ссадинами, другой 22-летний пассажир скончался в карете скорой помощи. Обвиняемый сразу пытался ввести в заблуждение следствие, утверждая, что за рулем был другой пассажир. Однако собранные доказательства, в частности, результаты экспертизы и показания очевидцев, опровергали его слова. Поэтому за содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы», - рассказал прокурор прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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