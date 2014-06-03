Уроженка Сумщины пошла в министры

Кабинет министров Украины одобрил отставку вр.и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка. Соответствующее решение правительство приняло 6 февраля. Максим Мартынюк попросился в отставку в связи с переходом на другую работу.
В то же время Кабмин одобрил назначение Ольги Трофимцевой на должность исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия. Ранее Ольга Трофимцева занимала должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции.
Ольга Трофимцева родилась в 1976 году в с. Нечаевка Бурынского района Сумской области.
Образование:
1991-1994 гг. — Путивльский сельскохозяйственный техникум.
1994-1999 гг. — Национальный аграрный универстет Украины, специальность — Менеджмент внешнеэкономической деятельности.
2012 г. — Университет им. Гумбольдта, Берлин, присвоена степень Доктора аграрных наук в области аграрной политики.
Карьера:
1999-2002 гг. — преподаватель менеджмента внешнеэкономической деятельности и аграрной политики в Национальном аграрном университете Украины.
1999-2001 гг. — координатор магистерских программ и заместитель директора Института магистерских программ Национального аграрного университета Украины.
2001-2002 гг. — помощник Проректора по международным отношениям Национального аграрного университета Украины.
2002-2005 гг. — докторант кафедры аграрной политики, Университет им. Гумбольдта, Берлин.
2005-2006 гг. — научный сотрудник кафедры аграрной политики, Университет им. Гумбольдта, Берлин.
2006-2007 гг. — ассистент проектов в AbiTEP GmbH, Берлин.
2007-2008 гг. — ассистент проектов в Wegweiser GmbH, Берлин.
2008-2011 гг. — частный предприниматель.
2011-2012 гг. — ключевой эксперт по вопросам национальной стандартизации и гармонизации, «Немецкая ассоциация молочной промышленности».
2013-2014 гг. — руководитель офиса в Agrotechnika GmbH, Берлин.
2014-2015 гг. — ключевой эксперт по вопросам национальной стандартизации и гармонизация, «Немецкая ассоциация молочной промышленности».
2016 г. — руководитель проекта Федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия.
8 сентября 2016-2019 гг. — назначена на должность заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.
С февраля 2019 г. — исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия
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