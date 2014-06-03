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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Уроженка Сумщины пошла в министры

Уроженка Сумщины Ольга Трофимцева стала и.о. министра аграрной промышленности и продоволтсвия.

Кабинет министров Украины одобрил отставку вр.и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка. Соответствующее решение правительство приняло 6 февраля. Максим Мартынюк попросился в отставку в связи с переходом на другую работу.

В то же время Кабмин одобрил назначение Ольги Трофимцевой на должность исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия. Ранее Ольга Трофимцева занимала должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции.

Справка

Ольга Трофимцева родилась в 1976 году в с. Нечаевка Бурынского района Сумской области.

Образование:

1991-1994 гг. — Путивльский сельскохозяйственный техникум.

1994-1999 гг. — Национальный аграрный универстет Украины, специальность — Менеджмент внешнеэкономической деятельности.

2012 г. — Университет им. Гумбольдта,  Берлин, присвоена степень Доктора аграрных наук в области аграрной политики.

Карьера:

1999-2002 гг. — преподаватель менеджмента внешнеэкономической деятельности и аграрной политики в Национальном аграрном университете Украины.

1999-2001 гг. — координатор магистерских программ и заместитель директора Института магистерских программ Национального аграрного университета Украины.

2001-2002 гг. — помощник Проректора по международным отношениям Национального аграрного университета Украины.

2002-2005 гг. — докторант кафедры аграрной политики, Университет им. Гумбольдта, Берлин.

2005-2006 гг. — научный сотрудник кафедры аграрной политики, Университет им. Гумбольдта, Берлин.

2006-2007 гг. — ассистент проектов в AbiTEP GmbH, Берлин.

2007-2008 гг. — ассистент проектов в Wegweiser GmbH, Берлин.

2008-2011 гг. — частный предприниматель.

2011-2012 гг. — ключевой эксперт по вопросам национальной стандартизации и гармонизации, «Немецкая ассоциация молочной промышленности».

2013-2014 гг. — руководитель офиса в Agrotechnika GmbH, Берлин.

2014-2015 гг. — ключевой эксперт по вопросам национальной стандартизации и гармонизация, «Немецкая ассоциация молочной промышленности».

2016 г. — руководитель проекта Федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия.

8 сентября 2016-2019 гг. — назначена на должность заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

С февраля 2019 г. — исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия

Не замужем, воспитывает дочь.

Политика Министр Ольга Трофимцева

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