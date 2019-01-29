У День Святого Валентина сумчанам підкладуть гарбуза

Виставка «Гарбузіада» представляє серію натюрмортів, виконаних у техніці олійного живопису. Така назва з’явилася у автора випадково, як жарт, але потім так і залишилася. Адже «головним героєм», таким собі концептуальним центром переважної більшості його робіт, є гарбуз, як символ родючості, української обрядовості, достатку та благополуччя.
«Я хочу, щоб люди йшли з моєї виставки з почуттям спокою та задоволення», - говорить Анатолій Семенович.
Початок о 17:00.
Адреса: вул. Соборна, 27.
Вхід вільний.
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