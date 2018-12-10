Сумские таможенники нашли психотропы в поезде На российско-украинской границе сумские таможенники обнаружили незаконное перемещение лекарств.

Во время осуществления таможенного контроля поезда сообщением «Москва-Кишинев», работниками таможенного поста «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС установлен факт незаконного перемещения через границу лекарственного средства с содержанием психотропных веществ.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».