Сумские таможенники нашли психотропы в поезде

Во время осуществления таможенного контроля поезда сообщением «Москва-Кишинев», работниками таможенного поста «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС установлен факт незаконного перемещения через границу лекарственного средства с содержанием психотропных веществ.
На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».
На таможенном посту «Бачевск» работники Сумской таможни ГФС задержали крупную контрабандную партию лососевой икры....
В Сумской области ликвидирован Центр минимизации таможенных платежей, через который в течение двух лет проведения импортных операций на 200 млн...
На таможенном посту «Бачевск» таможенники Сумщины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области и пограничной службы обнаружили скрытое...
На таможенном посту «Екатериновка» Сумской таможни ГФС задержана гражданка Украины, которая пыталась пересечь таможенную границу с культурной ценностью....
Во время таможенного контроля поезда «Москва - Кишинев» у гражданина Украины работники Сумской таможни ГФС обнаружили незадекларированный товар....