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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17315

Сумские таможенники нашли психотропы в поезде

На российско-украинской границе сумские таможенники обнаружили незаконное перемещение лекарств.

Во время осуществления таможенного контроля поезда сообщением «Москва-Кишинев», работниками таможенного поста «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС установлен факт незаконного перемещения через границу лекарственного средства с содержанием психотропных веществ.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».

Право Психотропные вещества Таможня

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