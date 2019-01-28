Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41261

Сумские спасатели напомнили жителям частного сектора о пожарной безопасности

Спасатели г. Сумы вместе с сотрудниками КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» 13 февраля провели информационно-разъяснительную работу среди жителей частного жилого сектора города Сумы (район ул. Пушкина).

Специалисты ГСЧС пообщались с гражданами и еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, соблюдения требований безопасности в зимний период, дали рекомендации по использованию газовых и электроприборов. Для лучшего усвоения предоставленной информации сумчане получили тематические памятки.

Общество Спасатели

По тематике

Вчера 10:34

На Сумщине спасатели помогли женщине, дочка которой оказалась закрытой в квартире

11 февраля в 18:19 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

Роменские спасатели достали из заброшенного люка собаку
08.02.2019 11:18

Роменские спасатели достали из заброшенного люка собаку

8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном...

На Сумщине из-за скользкой дороги перевернулись два авто
07.02.2019 11:19

На Сумщине из-за скользкой дороги перевернулись два авто

Спасатели дважды оказали помощь автомобилистам, которые оказались в кювете...

30.01.2019 10:35

Под Сумами спасатели вытащили «скорую» из снежного сугроба

29 января в 20:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи работникам службы «103» в с....

28.01.2019 15:40

В Сумах в снежных сугробах застряли две ГАЗели

Спасатели оказали помощь гражданам, машины которых оказались в снежном сугробе....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.