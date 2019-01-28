Сумские спасатели напомнили жителям частного сектора о пожарной безопасности Спасатели г. Сумы вместе с сотрудниками КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» 13 февраля провели информационно-разъяснительную работу среди жителей частного жилого сектора города Сумы (район ул. Пушкина).

Специалисты ГСЧС пообщались с гражданами и еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, соблюдения требований безопасности в зимний период, дали рекомендации по использованию газовых и электроприборов. Для лучшего усвоения предоставленной информации сумчане получили тематические памятки.