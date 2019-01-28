Сумские спасатели напомнили жителям частного сектора о пожарной безопасности

Специалисты ГСЧС пообщались с гражданами и еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, соблюдения требований безопасности в зимний период, дали рекомендации по использованию газовых и электроприборов. Для лучшего усвоения предоставленной информации сумчане получили тематические памятки.
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