Ночью сумские копы остановили наркомана со шприцом Шприц с вероятно наркотическим веществом обнаружили у жителя областного центра инспекторы роты ТОР.

Во время ночного патрулирования на улице 8 Марта, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования увидели подозрительного мужчину.

Полицейские подошли пообщаться с ним. Во время общения он нервничал и озирался в разные стороны. Далее, 38-летний сумчанин сообщил, что у него есть при себе запрещенные законом вещества.

Во время проведения поверхностной проверки патрульные действительно обнаружили у него шприц объемом 2 мл, почти на половину заполненный жидкостью бурого цвета.

На место инспекторы роты ТОР вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.