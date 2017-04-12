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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54620

В центре Сум из люка текут нечистоты (видео)

На спуске по пер. Терезова из канализационного люка текут нечистоты.

Видео процесса выложила в Фейсбуке сумчанка Людмила Дериземля.

Общество Канализация

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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