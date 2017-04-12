В центре Сум из люка текут нечистоты (видео)

Видео процесса выложила в Фейсбуке сумчанка Людмила Дериземля.
В последнее время в городе участились случаи, когда водители частных ассенизаторских машин сливают нечистоты в неустановленных для этого местах....
Ежедневно работники КП «Горводоканал» устраняют десятки засоров, доставая из канализационных сетей кучи бытового мусора....
Об этом сообщает сумчанин Валерий Осадченко в Фейсбуке....
Сегодня на Горячую линию Государственной экологической инспекции в Сумской области поступило обращение от жителя Сум, который сообщил о попадании канализационных...
Сегодня, 12 апреля, работники КП «Горводоканал» чистили канализацию по ул. Харьковская, 23/1....