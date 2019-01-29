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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09572

В Ромнах детей из многодетной семьи выгнали из маршрутки

12 февраля в Ромнах произошел вопиющий случай с участием малолетних детей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал роменчанин Роман Литвиненкою

«Мы все так хотим жить лучше в нашем государстве. Но, видимо, это не скоро будет!!! И виноваты в этом не депутаты, президент или олигархи, а мы сами - обычные люди, которые живем здесь, рядом, но не умеем не то чтобы уважать друг друга, понимать, а вообще проявлять элементарное сочувствие, хоть какую-то человечность, милосердие, в конце концов, просто жалость. А дело вот в чем. Сегодня двое моих малолетних детей ехали с круга (микрорайон Засулье) в 17.00-17.10 поздравить свою бабушку с 65-летием в с. Бобрик по маршруту № 2 (перевозчик Проценко В.) и не доехали, так как их высадила кондуктор на остановке «Погруздильница». Оказывается, для нее удостоверение детей из многодетной семьи не является основанием для бесплатного проезда. А дети, к сожалению, не имели с собой денег. Хотя на улице уже темнело, им пришлось идти пешком до конечной остановки, а бабушке бросать все и бежать их встречать. Так кто виноват в наших бедах? Мы сами и вот такие жалкие человечки-женщины, которые готовы за копейку выгнать в ночь на дождь-мороз маленьких детей!!! Интересно, а у этой дамы есть свои дети, и с ними она поступила бы также, как с чужими?!!!», - написал роменчанин.

Право Маршрутки Многодетные Ромны

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