На Сумщине 82 населенных пункта без света

Аварийные отключения произошли в Середина-Будском (31 НП), шосткинском (14 НП), Кролевецком (21 НП), Конотопском (8 НП) и Ямпольском (8 НП) районах. Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение нашим потребителям. Над ликвидацией последствий непогоды работают 37 аварийно-восстановительных бригад.
Просим с пониманием отнестись к ситуации и напоминаем правила безопасности:
- если вы стали свидетелем пожара вблизи электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу же звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»: 0-800-300-247 (линия бесплатная для потребителей и работает круглосуточно) или 0542-659-659;
- не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением;
- отметьте место аварии подручными предметами (ветками, пакетами, камнями), чтобы другие люди не попали под действие электрического тока;
- не пытайтесь самостоятельно починить электрооборудования - ждите приезда специалистов.
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