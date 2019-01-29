Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18507

На Сумщине 82 населенных пункта без света

В результате непогоды 13 февраля по состоянию на 11:00 временно обесточены 38 воздушных линий 6-10 кВ. Это - 82 населенных пункта.

Аварийные отключения произошли в Середина-Будском (31 НП), шосткинском (14 НП), Кролевецком (21 НП), Конотопском (8 НП) и Ямпольском (8 НП) районах. Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение нашим потребителям. Над ликвидацией последствий непогоды работают 37 аварийно-восстановительных бригад.

Просим с пониманием отнестись к ситуации и напоминаем правила безопасности:

- если вы стали свидетелем пожара вблизи электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу же звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»: 0-800-300-247 (линия бесплатная для потребителей и работает круглосуточно) или 0542-659-659;

- не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением;

- отметьте место аварии подручными предметами (ветками, пакетами, камнями), чтобы другие люди не попали под действие электрического тока;

- не пытайтесь самостоятельно починить электрооборудования - ждите приезда специалистов.

Общество Непогода Отключение электроэнергии ПАО «Сумыоблэнерго»

По тематике

Вчера 14:11

Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий 13 февраля

По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий 13 февраля....

В Сумах ожидаются сложные погодные условия
11.02.2019 14:34

В Сумах ожидаются сложные погодные условия

В связи с выходом активного циклона с юго-запада днем 12 февраля по области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия....

11.02.2019 11:42

Между «Сумыоблэнерго» и «Энерой» потерялись сэкономленные деньги субсидиантов

Проблемы, которые возникли при разделении ПАО «Сумоблэнерго» на поставщика и распределителя электроэнергии, обсуждали сегодня, 11 февраля, на аппаратном совещании в...

В Сумах могут отключить троллейбусное депо от электричества (обновлено)
07.02.2019 14:12

В Сумах могут отключить троллейбусное депо от электричества (обновлено)

Сегодня, 7 февраля, в КП «Электроавтотранс» приехали сотрудники ПАО «Сумыоблэнерго», чтобы отключить депо от электричества....

01.02.2019 13:26

Покази лічильників електричної енергії приймає ПАТ "Сумиобленерго"

З 1 по 5 число кожного місяця треба передавати покази лічильників електричної енергії....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.