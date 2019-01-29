На Сумщине 82 населенных пункта без света В результате непогоды 13 февраля по состоянию на 11:00 временно обесточены 38 воздушных линий 6-10 кВ. Это - 82 населенных пункта.

Аварийные отключения произошли в Середина-Будском (31 НП), шосткинском (14 НП), Кролевецком (21 НП), Конотопском (8 НП) и Ямпольском (8 НП) районах. Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение нашим потребителям. Над ликвидацией последствий непогоды работают 37 аварийно-восстановительных бригад.

Просим с пониманием отнестись к ситуации и напоминаем правила безопасности:

- если вы стали свидетелем пожара вблизи электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу же звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»: 0-800-300-247 (линия бесплатная для потребителей и работает круглосуточно) или 0542-659-659;

- не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением;

- отметьте место аварии подручными предметами (ветками, пакетами, камнями), чтобы другие люди не попали под действие электрического тока;

- не пытайтесь самостоятельно починить электрооборудования - ждите приезда специалистов.