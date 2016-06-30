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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33427

В Сумах вместо ремонта решили заняться наименованием мостов

В Сумах стартовало общественное обсуждение вопроса присвоения названий (наименований) мостам и путепроводам.

Мост через Сумку на ул. Горького хотят назвать Восресенским

Как отметила замначальника управления архитектуры Ольга Бондаренко, это делается для удобного и понятного учета этих объектов.

«Мы составили перечень мостов и путепроводов, в том числе пешеходных. Не принимали во внимание только железнодорожный мост, потому что его название продиктовано той функцией, которую он выполняет. Все остальные до сих пор имеют неофициальные наименования, не задокументированы. Во всяком случае, подтверждение о принятии такого решения на уровне исполнительного комитета или городского совета отсутствует, - подчеркнула она. - Добавлю, что наше предложение о наименовании поддержали в департаменте обеспечения ресурсных платежей и департаменте инфраструктуры города».

При определении названий делали привязку к местности. Исходя из этого, десять переправ предлагают назвать: Барановский, Барса, Белопольский, Воскресенский, Пантелеймоновский, Прокофьевский, Троицкий, Тягловый, Шевченковский, Харьковский; четыре пешеходные моста - Парковый, Псельской, Рынок, Холодногорский; пять путепроводов - Курский, Лучанский, Прокофьевский, Харьковский, Черниговский.

Предложения (замечания) по данному принимают до 16 апреля включительно в письменной или электронной форме в управление (ул. Воскресенская, 8А или на arh@smr.gov.ua). Результаты обнародуют на Информационном портале Сумского городского совета до 30 апреля.

В рамках общественного обсуждения запланированы встречи с общественностью в формате «круглого стола» 29 марта, которая будет проходить в админздании, на площади Независимости, 2 (каб. 59). Начало - 14:00.

Общество Мосты

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