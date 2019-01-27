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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03194

Сумские баскетболисты примут «Золотой век»

16-17 февраля в Сумах пройдут игры 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в Высшей лиге.

БК «СумДУ» на паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 2-й этаж) будет принимать БК «Золотой век» из Кропивницкого. Игры начнутся в субботу в 18.00, в воскресенье в 12.00.

В первом круге на площадке соперников команды обменялись крупными победами. Сначала 95:75 в пользу сумчан, затем 100:67 в пользу «Золотого века».

Сейчас команды рядом в турнирной таблице. У сумчан 8 побед и 18 поражений, у кропивничан на два поражения меньше.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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