Сумские баскетболисты примут «Золотой век» 16-17 февраля в Сумах пройдут игры 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в Высшей лиге.

БК «СумДУ» на паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 2-й этаж) будет принимать БК «Золотой век» из Кропивницкого. Игры начнутся в субботу в 18.00, в воскресенье в 12.00.

В первом круге на площадке соперников команды обменялись крупными победами. Сначала 95:75 в пользу сумчан, затем 100:67 в пользу «Золотого века».

Сейчас команды рядом в турнирной таблице. У сумчан 8 побед и 18 поражений, у кропивничан на два поражения меньше.