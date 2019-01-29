В Путивле полицейские раскрыли кражу верхней одежды у посетителей больницы Как выяснилось в ходе следствия, соблазнилась на чужие куртки местная молодая женщина.

Когда в дежурную часть поступило сразу три заявления от пациентов и посетителей местной больницы о краже зимних курток из гардероба, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции. Правоохранители установили: посетители, чтобы не заходить к пациентам в палаты в верхней одежде, оставляли ее в холле поликлиники, в гардеробном помещении. Соответственно - без присмотра, как собственного, так и со стороны администрации лечебного учреждения. Поэтому злоумышленник, скорее всего, и воспользовался удобным моментом, чтобы потихоньку вынести две женские и одну мужскую куртки.

«Нашим работникам понадобилось два дня, чтобы установить личность злоумышленника и выяснить его местонахождение, - комментирует ситуацию начальник Путивльского отделения полиции Оксана Федченко. - Воровкой оказалась 30-летняя жительница района, которая в последнее время проживает в райцентре у своего сожителя. Куртки она принесла домой, и одну из них, женскую, представила в качестве подарка своей подруге. Другие оставила для использования в семье. Женщину не остановил даже тот факт, что обворованные ею люди вынуждены были добираться домой по морозной погоде без верхней одежды».

Сейчас злоумышленница общается со следователями, которые открыли в соответствии ч.1 ст. 185 УК Украины уголовное производство. Одежда - изъята и возвращена владельцам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.