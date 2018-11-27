В Сумах установили обещанные знаки остановок

Напомним: КП «Электроавтотранс» сообщало еще в ноябре, что до конца 2018 года будут установлены 18 знаков в местах, где их нет. Однако тогда не было установлено ни одного. В департаменте инфраструктуры пообещали, что работы будут выполнены в 2019 году.
Как сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко, уже установлены все 18 знаков, на что из бюджета потрачено 46900 грн.
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