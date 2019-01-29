«Сумчанка» сыграет за кубок Европейских чемпионов 15-17 февраля в Гамбурге пройдет EuroHockey Indoor Club Cup 2019 Women.

Восемь лучших клубных команд Европы сразятся за звание самой лучшей. На первом этапе они будут разбиты на две группы, дальше полуфиналы и финал.

МСК «Сумчанка» будет играть в группе А с гродненским «Ритмом» (Беларусь), подмосковной «Электросталью» (Россия) и Der Club an der Alster (Германия).

В пятницу наши девчата будут играть с россиянками и немками, в субботу – с белорусками.

В прошлом году «Сумчанка» заняла четвертое место.