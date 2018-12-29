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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на ремонте крыши распилили 400 тыс. грн

На Сумщине сообщено о подозрении двум предпринимателям, которые присвоили почти 400 тыс. грн бюджетных средств.

Шосткинской местной прокуратурой в среду, 13 февраля, сообщено о подозрении двух предпринимателям, которые путем злоупотребления служебным положением и подделки официальных документов присвоили почти 400 тыс. грн бюджетных средств, принадлежащих объединенной территориальной громаде.

В ходе следствия, проведенного следователями местного отдела полиции, установлено, что в 2016 году между Реутинским сельским советом Кролевецкого района и малым частным предприятием, а также обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт кровли Реутинского сельского Дома культуры в с. Реутинцы Кролевецкого района Сумской области». После завершения ремонта на основании составленных и утвержденных руководством актов выполненных работ на счет предприятия перечислено 470 тыс. грн, обществу - 154 тыс. грн.

«Однако согласно выводам экспертиз, фактические объемы работ по капитальному ремонту кровли Реутинского сельского Дома культуры не соответствуют указанным в актах. Установлено, что предприятие завысило стоимость на 335 тыс. грн, общество на 52 тыс. грн», - рассказал руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак.

Руководитель малого частного предприятия будет отвечать по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Действия руководителя общества с ограниченной ответственностью квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.

Справка: руководителю предприятия грозит до 8 лет лишения свободы, директор общества может оказаться за решеткой на 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Кролевецкий район Присвоение средств Распил

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