Сумские налоговики накрыли очередной подпольный алкоцех

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в ангаре на окраине одного из районных центров области функционирует подпольный цех, где изготавливают алкогольный суррогат.
При этом использовалось оборудование для массового производства, а готовую продукцию расфасовывали в полимерные емкости вместимостью 5 литров для дальнейшей реализации.
По результатам проведенных следственных действий из незаконного оборота изъято почти 13 тонн этилового спирта и фальсифицированного алкоголя, оборудование для массового производства и автомобиль, который использовался злоумышленниками.
Ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ – 3,8 млн грн, в т.ч. подакцизной продукции – 3,2 млн гривен.
Следственным судьей Ковпаковского районного суда по ходатайству следователя СУФР ГУ ГФС в Сумской области вынесено постановление о наложении ареста на изъятые во время следственных действий ТМЦ.
Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
Правоохранители Сумщины разоблачили подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции из омывателя стекла....
Правоохранителями Сумщины прекращена деятельность очередного нелегального цеха по изготовлению алкоголя в Киевской области....
Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудниками Государственной фискальной службы выявлена и прекращена деятельность в Киевской области очередного нелегального цеха...
СБУ обнаружила подпольный цех по изготовлению алкоголя из контрабандного российского спирта....
1 ноября в Ямполе вступит в силу запрет на продажу алкогольных напитков с 22:00 до 10:00. Соответствующее решение 27 сентября...