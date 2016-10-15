Сумские налоговики накрыли очередной подпольный алкоцех Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекратили деятельность подпольного цеха, где незаконно изготавливали фальсифицированный алкоголь.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в ангаре на окраине одного из районных центров области функционирует подпольный цех, где изготавливают алкогольный суррогат.

При этом использовалось оборудование для массового производства, а готовую продукцию расфасовывали в полимерные емкости вместимостью 5 литров для дальнейшей реализации.

По результатам проведенных следственных действий из незаконного оборота изъято почти 13 тонн этилового спирта и фальсифицированного алкоголя, оборудование для массового производства и автомобиль, который использовался злоумышленниками.

Ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ – 3,8 млн грн, в т.ч. подакцизной продукции – 3,2 млн гривен.

Следственным судьей Ковпаковского районного суда по ходатайству следователя СУФР ГУ ГФС в Сумской области вынесено постановление о наложении ареста на изъятые во время следственных действий ТМЦ.

Продолжается следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.