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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39350

Полицейские Сумщины поймали семь воров

Злоумышленниками оказались жители Сум, Шостки, Глухова, Бурыни, Лебединского и Краснопольского районов.

В Сумах полицейские открыли уголовное производство в отношении 59-летней женщины, которая обокрала одну из пациенток местной больницы. Пока 31-летняя сумчанка находилась в кабинете врача, та из кармана ее одежды, оставленного в коридоре, украла мобильный. Она рассчитывала, что в многолюдном месте ее тяжело будет найти, но ошиблась.

Еще одного «телефонного» вора разоблачили и бурынские правоохранители. Им оказался 23-летний парень, который, находясь в гостях у подруги, обокрал ее.

Но если предыдущие злоумышленники интересовались мелкой техникой, другие пятеро из Шостки, Глухова, Лебединского и Краснопольского районов проникали в дома и гаражи местных жителей. Среди похищенного были насосы, ледоруб, велосипед и автозапчасти, которые сегодня уже частично возвращены владельцам.

По всем фактам краж в полиции открыли уголовные производства. Все злоумышленники проверяются на причастность к совершению других имущественных преступлений на территории районов и области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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