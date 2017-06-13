Шосткинский «Импульс» за 227 млн грн заказал корейские станки вдвое дороже рынка Заказанные казенным предприятием «Шосткинский казенный завод «Импульс» корейские станки оказались вдвое дороже рыночных цен.

По данным системы «Прозорро», в январе 2019 года завод без открытых торгов заказал 35 различных станков с числовым программным управлением производства компании «Doosan Group» (Корея) у ее эксклюзивного представителя в Украине ООО «Варитек» на 227,56 млн грн. Подробные технические характеристики неизвестны, потому что сами договоры не обнародовал, пишут Наші гроші.

Среди станков были четыре вертикальные обрабатывающие центры DNM 400a по 5,15 млн грн за каждый, что на дату подписания договора равнялось 163 тыс. евро или $186 тыс.

В распоряжении «Наших грошей» есть коммерческое предложение «Варитека» 2015 года. В ней фирма предлагала станок DNM 400a с системой управления Fanuc 0i-MD на условиях поставки DDP вдвое дешевле - за 74 470 евро. Цена включала таможенные платежи, НДС, пусконаладочные работы, инструктаж и обучение персонала, сертификацию в системе УкрСЕПРО и гарантийное сервисное обслуживание. Также фирма предлагала рекомендованные опции на сумму 13 110 евро: конвейер стружки за 6720 евро, устройство автоматической привязки инструмента по 4370 евро, подготовка под четвертую ось за 2020 евро. Вместе с ними цена составила бы 87 580 евро, что все равно на 86% дешевле закупочной цены «Импульса».

Как сообщают участники рынка, с 2015 года цены таких станков в валюте не выросли.

Кроме того, по данным источников «Наших грошей» в ГФС, в 2017-2018 годах «Варитек» завозил в Украину станки DNM 400a по цене $ 41-45 тыс. до растаможивания. С учетом пошлины, НДС, установки и обучения персонала станок стоил бы примерно до $60 тыс, что в три раза дешевле цены «импульсовцев».

Днепровский «Варитек» принадлежит Валерию Жовтобрюху и Кириллу Бобуху, которые владеют ООО «Варитерм» с Андреем Рыбаловым. Жовтобрюх имеет ООО «Твердые сплавы», а Бобух - ООО «Технический центр «Вариус», которое учредило ООО« Таегутек Украина» совместно с фирмой «IMC International Metalworking Companies BV» (Нидерланды), которую через «Berkshire Hathaway Inc» (США) контролируют миллиардеры Уоррен Баффет и Чарльз Мангер.

В 2017 году фирма без торгов продала ГП «Луцкий ремонтный завод «Мотор» станков на 13,38 млн грн., а в 2011 году – ГП «Завод имени В.А. Малышева» на 23,99 млн грн.

Шосткинский «Импульс» входит в государственный концерн «Укроборонпром». Завод начал производить боеприпасы 40 мм для автоматического гранатомета совместно с ЗАО «Кузница на Рыбацком», которую Петр Порошенко и Игорь Кононенко осенью 2018 года продали Сергею Тигипко. Директор завода Евгений Чернов осенью 2018 года сообщил журналу «Defense Express», что сейчас «Импульс» работает над тем, чтобы увеличить объемы их производства путем механизации производства и внедрения новых инструментов.