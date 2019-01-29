Роменчанин потерял 7 тысяч задатка, покупая виртуальную «евробляху» При попытке приобрести товар через всемирную сеть Интернет, житель Ромен не заметил, как наткнулся на мошенника.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний мужчина, который рассказал, что, пытаясь выгодно приобрести автомобиль иностранной регистрации, решил воспользоваться сайтами объявлений в Интернете. Когда же наткнулся на интересное предложение, связался с продавцом и договорился о способе приобретения товара. Тот заверил, что давно занимается «автомобильными» делами, имеет налаженные каналы перегона автотранспорта через границу и попросил задаток в размере 7000 гривен. Когда же роменчанин согласился и перечислил на банковскую карточку деньги, тот перестал выходить на связь.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности, и советуют гражданам: быть более осмотрительными при купле-продаже товаров в Интернете, не перечислять незнакомцам деньги и платить за товар при его получении. Помните, по выгодной предложение может скрываться обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.