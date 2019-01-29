Сумчанки поехали поднимать грузинский хоккей

Полина Волохова и Валерия Тищенко в Грузии
Полина Волохова, Валерия Тищенко и Илона Регина будут помогать грузинскому клубу в розыгрыше EuroHockey Indoor Club Challenge II 2019 Women, который пройдет 16-17 февраля в Белграде (Сербия). Это четвртый по уровню дивизион кубка европейских чемпионов.
Напомним: МСК «Сумчанка» сыграет в высшем дивизионе, который примет Гамбург 15-17 февраля.
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