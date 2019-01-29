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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32267

В Сумской СИЗО пытались передать сок с сюрпризом

12 февраля в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре посылки, поступившей заключенному К. от гражданки Н., в трех пакетах с соком были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Наркотики СИЗО

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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