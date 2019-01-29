В Сумской СИЗО пытались передать сок с сюрпризом 12 февраля в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре посылки, поступившей заключенному К. от гражданки Н., в трех пакетах с соком были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.