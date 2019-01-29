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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53317

Мэр Сум наконец-то прокомментировал 14 протоколов о коррупции

Он считает, что 14 протоколов НАПК - это «наказание» за отсутствие гибкости в проведении местной политики.

Городской голова Сум Александр Лысенко отмечает, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на политические компромиссы, направленные против общества.

Апелляционным судом Сумской области уже дана оценка: противоправных действий в действиях Сумского городского головы не установлено.

«Именно накануне старта избирательной гонки вновь поднимаются вопросы, которые уже были решены в законодательной плоскости, в судебном порядке, что противоречит статье 61 Конституции Украины, согласно которой никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение, - говорит Александр Лысенко. - В этом видится одно - дискредитировать меня и команду городской власти. Поэтому вполне ответственно заявляю, что мы работаем в интересах сумчан и этого курса не изменим ни при каких обстоятельствах».

Начальник правового управления Олег Чайченка добавляет: насколько стало известно из официальных источников информации, 14 протоколов в отношении Сумского городского головы были составлены работниками Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции Национального агентства предотвращения коррупции на том основании, что в 2017 году глава города издал семь распоряжений о премировании работников исполнительных органов и аппарата городского совета, в составе которого и работает сам городской голова.

Указанные распоряжения уже были предметом исследования в протоколах от 16 января 2018 года, составленных Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции, и в то время не вызвали каких-либо замечаний со стороны правоохранительных органов в коррупционной составляющей. Напомним, по тому делу Апелляционный суд Сумской области не установил в действиях Сумского городского головы противоправных действий.

Напомним: тогда мэр Сум всячески избегал ходить в суд, постоянно находясь на больничном, пока не истек 3-месячный срок рассмотрения протоколов.

Право Александр Лысенко Коррупция

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