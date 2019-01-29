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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4263

Сумчанам покажут «Низкое небо»

15 февраля в BureauArt пройдет открытие выставки работ Юрия Тертичника «Низкое небо» и критик-форум «Нужно учиться академическому искусству».

Юрий Тертичник - непрофессиональный художник, однако творит каждый день, потому что не может по-другому.

«Мне с детства жизнь давала интересных людей рядом и большинство из них были художники. Пленэры вошли в мою жизнь довольно рано, но краски - только в 30 лет. К этому времени я был только наблюдателем и не понимал, зачем рядом со мной художники...».

В 17:00 - soft talk - открытие, поздравления автора.

В 17:30 - hard talk - критик-форум «Нужно учиться академическому искусству». Каждый будет иметь 3 минуты для высказывания по заявленной тематике, а также для критических комментариев относительно представленных работ.

Адрес: BureauArt, ул. Воскресенская, 6.

Досуг Выставка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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