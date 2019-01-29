Сумчанам покажут «Низкое небо» 15 февраля в BureauArt пройдет открытие выставки работ Юрия Тертичника «Низкое небо» и критик-форум «Нужно учиться академическому искусству».

Юрий Тертичник - непрофессиональный художник, однако творит каждый день, потому что не может по-другому.

«Мне с детства жизнь давала интересных людей рядом и большинство из них были художники. Пленэры вошли в мою жизнь довольно рано, но краски - только в 30 лет. К этому времени я был только наблюдателем и не понимал, зачем рядом со мной художники...».

В 17:00 - soft talk - открытие, поздравления автора.

В 17:30 - hard talk - критик-форум «Нужно учиться академическому искусству». Каждый будет иметь 3 минуты для высказывания по заявленной тематике, а также для критических комментариев относительно представленных работ.

Адрес: BureauArt, ул. Воскресенская, 6.