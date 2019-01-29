На Сумщине разыскивают без вести пропавшего пенсионера

В полицию с заявлением об исчезновении своего 82-летнего мужчины обратилась его жена.
На его розыск был ориентирован личный Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирование разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.
На вид разыскиваемому 80-85 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения. Имеет седые волосы и голубые глаза. Особые приметы: на лице имеются красные пятна от «псориаза».
Был одет в серо-зеленую зимнюю куртку, черные брюки, черную шапку. Был обут в коричневые зимние ботинки.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Барабаш Анатолия Петровича, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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