На Сумщине разыскивают без вести пропавшего пенсионера 82-летнего житель Шостки Барабаш Анатолий Петрович ушел из дома 12 февраля.

В полицию с заявлением об исчезновении своего 82-летнего мужчины обратилась его жена.

На его розыск был ориентирован личный Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирование разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.

На вид разыскиваемому 80-85 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения. Имеет седые волосы и голубые глаза. Особые приметы: на лице имеются красные пятна от «псориаза».

Был одет в серо-зеленую зимнюю куртку, черные брюки, черную шапку. Был обут в коричневые зимние ботинки.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Барабаш Анатолия Петровича, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.