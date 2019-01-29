Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:41300

На Сумщине разыскивают без вести пропавшего пенсионера

82-летнего житель Шостки Барабаш Анатолий Петрович ушел из дома 12 февраля.

В полицию с заявлением об исчезновении своего 82-летнего мужчины обратилась его жена.

На его розыск был ориентирован личный Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирование разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.

На вид разыскиваемому 80-85 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения. Имеет седые волосы и голубые глаза. Особые приметы: на лице имеются красные пятна от «псориаза».

Был одет в серо-зеленую зимнюю куртку, черные брюки, черную шапку. Был обут в коричневые зимние ботинки.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Барабаш Анатолия Петровича, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести Шостка

По тематике

Шосткинские акробаты отличились в Николаеве
Сегодня 09:47

Шосткинские акробаты отличились в Николаеве

6-9 февраля в Николаеве состоялся всеукраинский турнир по спортивной акробатике и прыжкам на акробатической дорожке памяти фронтового фотокорреспондента М. Ксенофонтова....

В Шостке горела пиццерия
Вчера 12:03

В Шостке горела пиццерия

Сегодня ночью, 12 февраля, произошел пожар в пиццерии «Монтана»....

08.02.2019 16:10

В Шостке 17-летний парень похищал из супермаркета дорогой алкоголь

Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале....

Священник, который поздно обратился к врачам, умер от пневмонии в больнице Шостки
08.02.2019 14:10

Священник, который поздно обратился к врачам, умер от пневмонии в больнице Шостки

6 февраля благочинный Ямпольского округа архимандрит Николай (Полищук) умер от тяжелой болезни....

В Шостке поздравили 100-летнего юбиляра
07.02.2019 18:33

В Шостке поздравили 100-летнего юбиляра

Сегодня, 7 февраля, поздравления по случаю 100-летнего юбилея принимал в свой адрес Федор Сикора....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.