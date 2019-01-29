Акционеры Сумского НПО готовы пойти на мировую Сегодня состоялось судебное заседание по делу об иске между акционерами и «Сумским НПО»

Дело рассматривается по иску панамского предприятия Грейт Стейшн пропертиз С.А. к ответчику – ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" - о признании недействительными решений Наблюдательного совета акционерного общества.

Это дело рассматривается в Хозяйственном суде Сумской области с 2013 года, дойдя до кассационной инстанции, после чего снова было возвращено в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Сегодня истец попросил суд отложить рассмотрение дела на конец апреля, поскольку стороны намерены заключить мировое соглашение. Из-за процессуальных сроков суд отказался дело откладывать на столь длительный срок, следующее заседание состоится 27 февраля 2019 года, но есть все надежды, что стороны уладят конфликт мирным путем, что положительно повлияет на судьбу предприятия.