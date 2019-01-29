Сумские копы задержали фейкового следователя Патрульные задержали мужчину, вероятно причастного к совершению мошенничества.

12 февраля, около часа ночи, на линию «102» обратилась 80-летняя сумчанка. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что женщине позвонил неизвестный, который представился следователем и сообщил, что ему необходимо передать денежные средства для освобождения дочери из полиции. Разговаривая с неизвестным, заявительница услышала, как ей показалось, голос дочери. Она просила помочь, а именно передать деньги, как того просят «полицейские», необходимые для операции пострадавшего в ДТП, которую она, якобы, совершила. Находясь в сильном волнении, женщина, не колеблясь, вышла в подъезд и отдала псевдополицейскому деньги в сумме около 100 000 гривен.

Уже через некоторое время, смущенная мать успокоилась и позвонила дочери. Оказалось, что та находится дома и ни в какую ДТП, конечно же, не попадала. Обманутая женщина предоставила инспекторам приметы мужчины, которому она передала свои средства. И уже через некоторое время, на улице Набережная реки Стрелки, внимание стражей порядка привлек мужчина, который увидев их, ускорил шаг и изменил направление движения в сторону дворовой территории. Когда полицейские подъехали к нему, то он незаметно бросил под служебный автомобиль свой мобильный телефон, однако его действия все же заметили патрульные. К тому же гражданин отвечал предоставленным заявительницей приметам. Общаясь с патрульными, он заметно нервничал, путался в своих объяснениях, что еще больше вызвало подозрение стражей порядка.

Инспекторы доставили мужчину в Сумской отдел полиции для установления обстоятельств дела.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) УК. Продолжаются следственные действия.