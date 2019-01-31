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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47464

Новый вид мошенничества в социальных сетях: житель Сумщины потерял 1600 грн

Злоумышленники создают фейковые страницы людей, после чего от их имени рассылают сообщения пользователям Интернета с просьбой помочь деньгами.

На крючок такого афериста попал 20-летний житель Шостки. Правоохранителям, к которым обратился мужчина, рассказал, что, когда получил Интернет-сообщение о помощи, у него не возникло ни малейшего сомнения в его правдивости, ведь оно было отправлено с личной страницы его приятеля. В переписке «приятель» просил разрешения у заявителя воспользоваться его карточкой, мол, он переведет на нее деньги, чтобы потом их снять. Заявитель согласился помочь и даже больше - предоставил всю секретную информацию к своей «банковской» онлайн странице. И как результат - потерял 1600 гривен. В дальнейшем выяснилось, что мужчина стал жертвой изобретательного афериста, а настоящий друг и не подозревал, что от его имени кому-то поступают подобные просьбы.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках, которого ведутся поиски афериста. Правоохранители предостерегают жителей области от новых мошеннических схем и находчивых злоумышленников, которые, учитывая «зависимость» граждан от социальных сетей, начали маскироваться под их «друзей». И советуют проверять полученную информацию, прежде чем принять какое-либо решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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