Сумчанки взяли три медали в Токарях 13 февраля в Сумах на базе УСБ «Динамо» продолжились всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

Победителей и призеров в спринтерских гонках выявляли девушки в трех возрастных группах: Спринт. Девушки старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 6 км 1. Дарина Чалык (Черниговская) 17:55,5 (2+0) 2. Анастасия Дидоренко (Сумская) +2:19,5 (2+3) 3. Мария Сапон (Черниговская) +2:33,7 (2+1) Спринт. Девушки средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 6 км 1. Дарья Скрябина (Киев) 19:15,8 (1+1) 2. Анна Скрипко (Черниговская) +1:09,9 (2+4) 3. Руслана Ткаченко (Харьковская) +1:15,8 (2+1) Спринт. Девушки младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 6 км 1. Елена Городна (Львовская) 18:02,8 (0+1) 2. Анна Дедушева (Сумская) +1:07,5 (2+2) 3. Ксения Кравченко (Сумская) +1:36,4 (3+2) Сегодня соревнования завершатся смешанной эстафетой.