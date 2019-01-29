Сумчанки взяли три медали в Токарях

Победителей и призеров в спринтерских гонках выявляли девушки в трех возрастных группах:
Спринт. Девушки старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 6 км
1. Дарина Чалык (Черниговская) 17:55,5 (2+0)
2. Анастасия Дидоренко (Сумская) +2:19,5 (2+3)
3. Мария Сапон (Черниговская) +2:33,7 (2+1)
Спринт. Девушки средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 6 км
1. Дарья Скрябина (Киев) 19:15,8 (1+1)
2. Анна Скрипко (Черниговская) +1:09,9 (2+4)
3. Руслана Ткаченко (Харьковская) +1:15,8 (2+1)
Спринт. Девушки младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 6 км
1. Елена Городна (Львовская) 18:02,8 (0+1)
2. Анна Дедушева (Сумская) +1:07,5 (2+2)
3. Ксения Кравченко (Сумская) +1:36,4 (3+2)
Сегодня соревнования завершатся смешанной эстафетой.
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