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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:57262

Сумчанки взяли три медали в Токарях

13 февраля в Сумах на базе УСБ «Динамо» продолжились всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

Победителей и призеров в спринтерских гонках выявляли девушки в трех возрастных группах:

Спринт. Девушки старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 6 км

1. Дарина Чалык (Черниговская) 17:55,5 (2+0)

2. Анастасия Дидоренко (Сумская) +2:19,5 (2+3)

3. Мария Сапон (Черниговская) +2:33,7 (2+1)

Спринт. Девушки средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 6 км

1. Дарья Скрябина (Киев) 19:15,8 (1+1)

2. Анна Скрипко (Черниговская) +1:09,9 (2+4)

3. Руслана Ткаченко (Харьковская) +1:15,8 (2+1)

Спринт. Девушки младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 6 км

1. Елена Городна (Львовская) 18:02,8 (0+1)

2. Анна Дедушева (Сумская) +1:07,5 (2+2)

3. Ксения Кравченко (Сумская) +1:36,4 (3+2)

Сегодня соревнования завершатся смешанной эстафетой.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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