Татьяна Продан
Лучшей среди украинок стала львовянка Юлия Городна, наша Татьяна Продан снова проиграла более 6 минут победительнице, заняв только 51-ое место.
А вот у парней результаты получше: харьковчанин Степан Кинаш завоевал бронзу
15-17 февраля на территории бывшей спортивной базы «Нескучное» пройдут Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек....
13 февраля в Сумах на базе УСБ «Динамо» продолжились всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек....
В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль....
12 февраля в Сумах на базе УСБ «Динамо» в Токарях стартовала серия всеукраинских соревнований по биатлону среди юношей и девушек....
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