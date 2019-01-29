Сараево 2019. Результаты индивидуальной гонки у девушек В столице Боснии и Герцеговины Сараево прошла индивидуальная гонка у девушек в рамках зимнего Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля 2019.

Татьяна Продан