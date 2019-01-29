Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19207

Сараево 2019. Результаты индивидуальной гонки у девушек

В столице Боснии и Герцеговины Сараево прошла индивидуальная гонка у девушек в рамках зимнего Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля 2019.

Татьяна Продан

Лучшей среди украинок стала львовянка Юлия Городна, наша Татьяна Продан снова проиграла более 6 минут победительнице, заняв только 51-ое место.

А вот у парней результаты получше: харьковчанин Степан Кинаш завоевал бронзу

Спорт Биатлон Европейский юношеский олимпийский фестиваль

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Большой биатлон возвращается в Тростянец
Сегодня 08:31

Большой биатлон возвращается в Тростянец

15-17 февраля на территории бывшей спортивной базы «Нескучное» пройдут Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек....

Сумчанки взяли три медали в Токарях
Сегодня 07:57

Сумчанки взяли три медали в Токарях

13 февраля в Сумах на базе УСБ «Динамо» продолжились всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек....

Как выступили сумчанки на Европейском олимпийском фестивале
Вчера 10:26

Как выступили сумчанки на Европейском олимпийском фестивале

В Сараево (Босния и Герцеговина) продолжается Европейский юношеский олимпийский фестиваль....

В Сумах стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону
Вчера 10:16

В Сумах стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону

12 февраля в Сумах на базе УСБ «Динамо» в Токарях стартовала серия всеукраинских соревнований по биатлону среди юношей и девушек....

Сумская лыжница стартовала на Европейском молодежном олимпийском фестивале
12.02.2019 13:46

Сумская лыжница стартовала на Европейском молодежном олимпийском фестивале

10 февраля в Сараево стартовал зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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