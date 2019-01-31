Вторая лига: «LEX VSK-СумБуд» оформляет выход в раунд плей-офф В матче пятого тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 4 «строители» с минимальной разницей в счёте обыграли «Технологию».

«Технология» — «Lex VSK-СумБуд» 1:2 (0:

«Технология»: 41.Нагорный — 2.Якубец, 4.Береговой, 5.Пустовойт, 9.Загорулько, 10.Головлёв (к), 14.Колесник, 21.Пацюк Денис, 22.Смоляк, 23.Окопный

«Lex VSK-СумБуд»: 12.Скотников — 2.Пархоменко, 4.Ожог, 5.Захарченко (к), 6.Шелест, 7.Кодак, 8.Шаповал, 9.Линник, 10.Ханюков, 11.Сайко, 33.Анцибор

Голы: Головлёв (32) — Линник (33), Ожог (33)

После этой игры у «Lex VSK-СумБуд» 9 очков в 4 играх, и они на 6 очков опережают именно «Технологию», которую уже обыграли дважды, так что по личным встречам «технологи», даже в случае двух своих побед и двух поражений «строителей» окажутся ниже в турнирной таблице.

Лидирует харьковский «Symbol» с 15 очками в 5 играх.