Вторая лига: «LEX VSK-СумБуд» оформляет выход в раунд плей-офф

«Технология» — «Lex VSK-СумБуд» 1:2 (0:
«Технология»: 41.Нагорный — 2.Якубец, 4.Береговой, 5.Пустовойт, 9.Загорулько, 10.Головлёв (к), 14.Колесник, 21.Пацюк Денис, 22.Смоляк, 23.Окопный
«Lex VSK-СумБуд»: 12.Скотников — 2.Пархоменко, 4.Ожог, 5.Захарченко (к), 6.Шелест, 7.Кодак, 8.Шаповал, 9.Линник, 10.Ханюков, 11.Сайко, 33.Анцибор
Голы: Головлёв (32) — Линник (33), Ожог (33)
После этой игры у «Lex VSK-СумБуд» 9 очков в 4 играх, и они на 6 очков опережают именно «Технологию», которую уже обыграли дважды, так что по личным встречам «технологи», даже в случае двух своих побед и двух поражений «строителей» окажутся ниже в турнирной таблице.
Лидирует харьковский «Symbol» с 15 очками в 5 играх.
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