На Сумщине объявлен конкурс на предоставление услуг реабилитации участникам АТО В конкурсе могут принимать участие предприятия, учреждения, организации (кроме государственных и коммунальных специализированных предприятий, учреждений и заведений), которые в соответствии с требованиями действующего законодательства могут предоставлять услуги психологической реабилитации на профессиональной основе.

В рамках областной целевой социальной программы решения приоритетных проблем с использованием механизма социального заказа на 2019 год областной департамент социальной защиты населения объявляет конкурс по предоставлению услуг психологической реабилитации участников антитеррористической операции и членам их семей.

Конкурс проводится с целью привлечения негосударственных субъектов к оказанию социальных услуг с использованием механизма социального заказа.

Объем, качественные и количественные характеристики социальных услуг, являющихся предметом социального заказа и детали условиях конкурса можно посмотреть по ссылке:

http://www.soc-zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/1646-ogoloshuetsya-konkurs-z-nadannya-poslug-psikhologichnoji-reabilitatsiji-uchasnikam-ato-ta-chlenam-jikh-simej