На Сумщине объявлен конкурс на предоставление услуг реабилитации участникам АТО

В рамках областной целевой социальной программы решения приоритетных проблем с использованием механизма социального заказа на 2019 год областной департамент социальной защиты населения объявляет конкурс по предоставлению услуг психологической реабилитации участников антитеррористической операции и членам их семей.
Конкурс проводится с целью привлечения негосударственных субъектов к оказанию социальных услуг с использованием механизма социального заказа.
Объем, качественные и количественные характеристики социальных услуг, являющихся предметом социального заказа и детали условиях конкурса можно посмотреть по ссылке:
http://www.soc-zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/1646-ogoloshuetsya-konkurs-z-nadannya-poslug-psikhologichnoji-reabilitatsiji-uchasnikam-ato-ta-chlenam-jikh-simej
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