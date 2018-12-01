Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13177

На Сумщине объявлен конкурс на предоставление услуг реабилитации участникам АТО

В конкурсе могут принимать участие предприятия, учреждения, организации (кроме государственных и коммунальных специализированных предприятий, учреждений и заведений), которые в соответствии с требованиями действующего законодательства могут предоставлять услуги психологической реабилитации на профессиональной основе.

В рамках областной целевой социальной программы решения приоритетных проблем с использованием механизма социального заказа на 2019 год областной департамент социальной защиты населения объявляет конкурс по предоставлению услуг психологической реабилитации участников антитеррористической операции и членам их семей.

Конкурс проводится с целью привлечения негосударственных субъектов к оказанию социальных услуг с использованием механизма социального заказа.

Объем, качественные и количественные характеристики социальных услуг, являющихся предметом социального заказа и детали условиях конкурса можно посмотреть по ссылке:

http://www.soc-zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/1646-ogoloshuetsya-konkurs-z-nadannya-poslug-psikhologichnoji-reabilitatsiji-uchasnikam-ato-ta-chlenam-jikh-simej

Общество Реабилитация Участники АТО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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