Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс

Игры пройдут в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко.
Вторая лига
9:00 Сумыхимпром (5) – Ника (1)
10:00 Валедианс (4) – Forza (2)
Первая лига
11:00 Ураган (6) – Феникс (5)
12:00 Машметалл (2) - Linnik Sport (1)
13:00 Интер-Сумы (3) – Современник (4)
Высшая лига
14:00 Колос (4) - Космос (6)
15:00 Lex VSK (2) - Легион (7)
16:00 Junior (5) - Сумыхимпром-СДПУ-2 (1)
17:00 Форест (3) - Натон (
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