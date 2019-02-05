Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56176

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс

В воскресенье, 17 февраля, состоятся матчи 3-го тура второго этапа Открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум.

Игры пройдут в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Вторая лига

9:00 Сумыхимпром (5) – Ника (1)

10:00 Валедианс (4) – Forza (2)

Первая лига

11:00 Ураган (6) – Феникс (5)

12:00 Машметалл (2) - Linnik Sport (1)

13:00 Интер-Сумы (3) – Современник (4)

Высшая лига

14:00 Колос (4) - Космос (6)

15:00 Lex VSK (2) - Легион (7)

16:00 Junior (5) - Сумыхимпром-СДПУ-2 (1)

17:00 Форест (3) - Натон (Cool

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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