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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08277

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает о порыве водосети по улице Мусоргского.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 150 мм по ул. Мусоргского, 45 сегодня, 14 февраля, в 9:20 прекращено водоснабжение домов по ул. Мусоргского, пер. Мусоргского, ул. Новоселовской.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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