Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает о порыве водосети по улице Мусоргского.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 150 мм по ул. Мусоргского, 45 сегодня, 14 февраля, в 9:20 прекращено водоснабжение домов по ул. Мусоргского, пер. Мусоргского, ул. Новоселовской.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.