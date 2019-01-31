Сумчане снова сидят без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 150 мм по ул. Мусоргского, 45 сегодня, 14 февраля, в 9:20 прекращено водоснабжение домов по ул. Мусоргского, пер. Мусоргского, ул. Новоселовской.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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