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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39582

В Сумской СИЗО передали шампунь с сюрпризом

13 февраля в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре содержимого посылки, поступившей в учреждение на имя заключенного Г., 1984 года рождения, от гражданина П., в пластиковой бутылке с шампунем были обнаружены полиэтиленовые свертки в количестве двух единиц, один из которых был заполнен порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, а второй веществом зеленого цвета растительного происхождения.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Наркотики СИЗО

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