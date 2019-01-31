В Сумской СИЗО передали шампунь с сюрпризом

При осмотре содержимого посылки, поступившей в учреждение на имя заключенного Г., 1984 года рождения, от гражданина П., в пластиковой бутылке с шампунем были обнаружены полиэтиленовые свертки в количестве двух единиц, один из которых был заполнен порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, а второй веществом зеленого цвета растительного происхождения.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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