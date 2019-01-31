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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18317

В Сумах во время ликвидации пожара спасли женщину

Сегодня, 14 февраля, в 1:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. А. Братушки в Сумах.

На тушение направили дежурные караулы 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытии на место вызова было установлено, что горение происходит в доме на двух хозяев. Во время разведки в одной из комнат на кровати пожарные обнаружили женщину. Ее немедленно вынесли на улицу и передали медработникам. После оказания женщине необходимой помощи госпитализация не понадобилась.

Одновременно с этим проводилось тушение пожара. Горела кровля и перекрытие на площади более 100 кв. м. и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление. В 2:57 пожар был локализован и предотвратили распространение огня на рядом расположенный соседский дом, в 3:54 возгорание ликвидировали полностью.

Всего на месте пожара работало 15 человек личного состава и 3 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар

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