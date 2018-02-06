Прокуратура Сумщины отчиталась о выигранных миллионах

Прокуратурой Сумской области в течение 2018 года предъявлено исков на сумму свыше 322 млн грн, удовлетворено исков прокуроров на общую сумму более 207 млн грн, иски на сумму почти в 172 млн грн находятся на рассмотрении в судах.
По результатам работы органов прокуратуры области в 2018 году предотвращено выбытие больше 30 млн грн, что является вторым показателем в старне. Реально возвращено 130,4 млн грн.
В частности, по вопросам государственной и коммунальной собственности с начала года предъявлено исков на сумму 32,4 млн грн, удовлетворено и добровольно возмещено 27,8 млн грн.
Активно применяются полномочия по возврату недвижимого коммунального имущества, которое передано в аренду с нарушением законодательства и находится в пользовании арендаторов без достаточных правовых оснований. С начала года судами удовлетворены иски о возвращении такого имущества на сумму 13 млн грн, имущество стоимостью почти 1 млн грн добровольно возвращено в ходе судебного разбирательства.
В сфере земельных отношений предъявлено исков на сумму свыше 191 млн грн, удовлетворено почти на 170 млн грн. Всего с начала года в государственную собственность возвращено 1918 га земель стоимостью 91 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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