Сумчане женятся в «Мануфактуре»

С самого утра гости торгово-развлекательного центра «Мануфактура» были приятно удивлены необычной локацией, которая дарит возможность жениться в день, когда вокруг витает особая атмосфера романтики и любви.
Вторая годовщина проекта Министерства юстиции «Брак за сутки» и проект «Любовь вне времени» ожидаемо дополнили праздник сумчан особым настроением.
День Святого Валентина стал знаковым для сумчанина Валентина, который сегодня сказал «Да» своей любимой Алине. Их бракосочетания гарантированно создаст незабываемые воспоминания в истории молодой семьи, сообщает управление юстиции Сумщины.
В первом полугодии 2018 года работниками юстиции Сумщины зарегистрировано почти 2000 браков....
Боец батальона «Донбасс» вместе со своей юной невестой неожиданно для себя убедились, что новый центр по предоставлению услуг в сфере...
Информация о заминировании торгового центра не подтвердилась....
Полиция проверяет информацию о якобы заминировании торгового центра...
Сегодня, 31 марта, в г. Сумы спасатели проинспектировали самый большой торгово-развлекательный центр области «Мануфактура»....