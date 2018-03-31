Сумчане женятся в «Мануфактуре» Праздник всех влюбленных в Сумах начался торжественно и креативно.

С самого утра гости торгово-развлекательного центра «Мануфактура» были приятно удивлены необычной локацией, которая дарит возможность жениться в день, когда вокруг витает особая атмосфера романтики и любви.

Вторая годовщина проекта Министерства юстиции «Брак за сутки» и проект «Любовь вне времени» ожидаемо дополнили праздник сумчан особым настроением.

День Святого Валентина стал знаковым для сумчанина Валентина, который сегодня сказал «Да» своей любимой Алине. Их бракосочетания гарантированно создаст незабываемые воспоминания в истории молодой семьи, сообщает управление юстиции Сумщины.