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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57165

В квартире жителя Шостки полицейские нашли гранату «Ф-1»

Боеприпас 44-летний местный житель хранил в шкафу комнаты. По данному факту в полиции открыли уголовное производство и выясняют происхождение и цель хранения изъятой гранаты.

Когда полицейские Шостки получили информацию о незаконном хранении оружия в одной из квартир многоэтажки, вместе со взрывотехниками выехали для проверки.

«Во время осмотра квартиры, где живет 44-летний мужчина, наши сотрудники нашли в шкафу предмет, похожий на гранату «Ф-1», - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Такая «находка» является очень опасной. Взрыв гранаты «Ф-1» в жилом помещении не оставил бы жителям квартиры шансов на спасение, ведь радиус разлета ее обломков достигает 200 метров».

Сейчас правоохранители выясняют происхождение изъятого предмета. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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