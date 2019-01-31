В День влюбленных глуховчане поженились на водонапорной башни В Глухове пара молодоженов Денис и Виктория вышла замуж в самом высоком месте города – на водонапорной башне, которая является одним из символов города, а после реставрации - модным туристическим объектом.

Молодые люди поднялись на вершину впервые - они преодолели 186 ступеней, сообщает Глуховский ЗАГС в Фейсбуке. В этот день в Глухове намерен жениться четыре пары.