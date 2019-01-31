В День влюбленных глуховчане поженились на водонапорной башни

Молодые люди поднялись на вершину впервые - они преодолели 186 ступеней, сообщает Глуховский ЗАГС в Фейсбуке.
В этот день в Глухове намерен жениться четыре пары.
Созванное мэром Глухова внеочередное заседание сессии, на которое выносилось вопрос изменения статуса Глуховской ЦРБ на коммунальное некоммерческое предприятие «Глуховская городская...
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Несмотря на многочисленные предостережения правоохранителей быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, 23-летний глуховчанин решил воспользоваться онлайн услугами и...
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