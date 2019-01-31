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Анатолий Гриценко в Сумах рассказал о средней зарплате 700 евро

Кандидат в президенты, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко сообщил, что в случае его победы на выборах, средняя зарплата в Украине будет как минимум 700 евро.

Это реально, если убрать коррупционную составляющую, которая поглощает ежегодно 400 миллиардов гривен, - считает А.Гриценко и озвучивает план действий и кандидатуры на пост главы СБУ, Нацбанка Украины и Минобороны, способные вычистить коррупционеров из ключевых государственных структур.

Суть выбора 31 марта

- В своей программе я записал: средняя зарплата – не меньше 700 евро. И это будет, - твердо заявил Анатолий Гриценко на пресс-конференции в Сумах 13 февраля. - Мы не можем этого не сделать. Иначе все уедут в Польшу и дальше. Прошлогодняя работа с предпринимателями показала, что они готовы к этому. Но при одном условии – если государство не будет им мешать, когда они будут платить только один налог – официальный, а коррупционный платить не будут. Тогда эти деньги пойдут в фонд зарплаты, и будет 700 евро и больше. 

И тогда не будет проблемы тарифов. Наше стратегическое задание – чтобы все коммунальные платежки в сумме не превышали 15% дохода семьи. Тогда не надо будет унижаться, ходить за справками, обновлять их и жить в постоянном страхе перед суммами в платежках, особенно в зимний период. Это ключевые вещи, которые человек должен почувствовать. А не рассказывать через пять лет работы, идя на второй срок, что я это сделаю.

Я официально заявляю: иду только на один срок президентства. Я не буду держаться за кресло и нацеливаю свою команду делать все быстро, т.к. времени у страны и у людей нет. Еще пять лет такой коррупционно-мародерской истории, и в стране останутся только пенсионеры. Вот собственно суть выбора, который предстоит сделать 31 марта – не больше, не меньше.

Будет ли страна, и будут ли в ней жить люди с чувством уверенности и надежды или нас разберут на органы, и будет постоянный страх и унижение тех, кто остался. Мы выбираем первый путь – позитивного развития и над этим будем работать.

Дальше некуда

- Сейчас коррупция процветает даже в больших масштабах, чем при Януковиче, а страна уничтожается. Наша команда сделает наоборот: мы уничтожим коррупцию, будет процветать страна, - отметил Анатолий Гриценко. - Мы посчитали с Украинским советом бизнеса, масштабы коррупции – это 400 миллиардов гривен ежегодно, которые не доходят в бюджет, к людям. Потом не хватает врачу, учителю, солдату, полицейскому, библиотекарю, семье участника АТО – всем. Потом мизерные пенсии и сказки о интернет-медицине в селах, дороги, на которых со снегом сошла половина асфальта и все остальное. Этому надо положить конец. И поэтому в моей предвыборной программе раздел о борьбе с коррупцией очень существенен. Это принципиально.

Анатолий Гриценко призвал власть не ждать выборов, а поднимать пенсии (не индексировать, а существенно поднимать) и снижать цены на лекарства немедленно, т.к. речь идет о здоровье людей.

- Это то, что не может ждать. Надо немедленно вычистить таможню, где постоянные поборы и контрабанда, налоговую, госзакупки, прекратить разворовывание на государственных предприятиях, эти все игрища со здоровьем, экологией, вокруг вырубки лесов, нужно прекратить. В топливно-энергетическом комплексе завышенные тарифы из-за олигархической монопольной составляющей.

Ежегодно из-за коррупции мы теряем до 400 миллиардов гривен в год. И потом нам говорят, что нет денег, - характеризует положение Анатолий Гриценко.

Что взамен

- С коррупцией бороться невозможно, если ее возглавляет первый человек в стране. Я ее не буду возглавлять. Я ее буду ломать. Начиная от администрации президента, кабмина, парламента, СБУ, генпрокуратуры и дальше по всей вертикали, - заявляет лидер «Гражданской позиции». - Кто готов работать честно, ответственно, в рамках закона, получит такой шанс и в государственной структуре и в частном бизнесе – вопросов нет. Кто не готов, кто хочет красть и дальше, уничтожать страну и людей – шансов нет: идет по красному коридору ответственности перед законом. Никаких исключений, «любих друзів» не будет.

Люди массово бегут из страны – от нищеты, постоянного чувства опасности. Люди должны получить шанс. Шанс реализовать себя в своей собственной стране – без страха, без унижения, без поборов на каждом шагу, без обмана и фальши. Должны быть включены социальные лифты, поднимающие наверх трудолюбивых, честных, креативных – тех, кто движет страну вперед. Это ключевое. И тогда заработают предприятия, будет защищен солдат, не страшно будет ходить по улицам, тогда доступной станет медицина. Это огромнейшие деньги, которые сейчас идут в карманы чиновникам, думающим, что и в последний путь возьмут их с собой. Не возьмут.

Я очень надеюсь, что люди поддержат такие шаги. Потому что нормальный человек, проснувшись с утра, не думает, кому дать взятку. А когда сталкивается с государственной машиной, где его обирают, возникают все эти коррупционные истории

Кто вычистит коррупцию

В случае своего избрания президентом Анатолий Гриценко на пост главы СБУ намерен назначить Виктора Трепака.

- Это генерал, кандидат юридических наук, «следак» в хорошем профессиональном понимании. Он организовывал поимку и судьи-колядника Зварича, и генерала Пукача, вел дело «бриллиантовых» прокуроров, не побоялся передать в НАБУ «черную» бухгалтерию Партии Регионов, где очень много депутатов записано. Это человек, который точно отсечет от спецслужбы несвойственные функции влияния на экономику, крышевание вырубки лесов, «окна» на границе, терзания какого-то бизнеса, либо наоборот промоцию другому бизнесу.

Еще одна кандидатура – это Александр Савченко, которого Анатолий Гриценковидит на посту главы Нацбанка Украины. Профессионал: доктор экономических наук, профессор, автор многих монографий и научных трудов в области экономики, финансов и банковского дела; ректор Международного института бизнеса. Хорошие менеджерские качества и опыт практической работы как в государственном секторе - заместитель председателя Нацбанка, заместитель министра финансов, так и в частном секторе, в том числе главой банка. Доверие и уважение со стороны зарубежных партнеров - работал исполнительным директором ЕБРР, преподавал и проводил исследования в Гарварде и в Лондонской школе экономики. Сможет в сотрудничестве с Правительством обеспечить стабильность гривны, создать благоприятные условия для кредитования банками национальной экономики. Вычистит Нацбанк и банковский сектор страны от коррупционеров и коррупционных схем, обеспечит соблюдение банками ключевых параметров надежности и прозрачности. Человек твердых принципов, умеет сказать «нет» - после избрания президентом Януковича написал заявление и сразу покинул Минфин.

На пост министра обороны А.Гриценко рекомендует Ивана Апаршина, характеризуя его как профессионала, способного поднятьбоеспособность армии и обеспечить солдата всем необходимым. Полковник запаса ранее занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена - до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Был директором департамента военной политики и стратегического планирования, главным военным инспектором Минобороны. Руководил оборонным подразделением Секретариата Кабмина.

- Он гарантированно отсечет любые госзаказы в пользу кого-то. Только для армии приоритет. Даст возможность роста для офицеров, которые берегли жизни солдат и проявили себя на фронте. Уберет засидевшихся на схемах паркетных генералов, - сказал Анатолий Гриценко. - Мы отменим принудительный призыв. Не будут отлавливать ребят по электричкам, мамы не будут прятать своих сыновей, собирать справки. Этого унижения не будет. А будет контрактная армия, резерв постоянной готовности и территориальная оборона, особенно в прифронтовых областях. 

Анатолий Гриценко пообещал в скором времени представить свои кандидатуры на пост министра иностранных дел и генпрокурора. При этом, чтобы снова не выбрать «котов и кошек в мешке», политик порекомендовал интересоваться персоналиями предлагаемыми другими кандидатами на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента. Отметим, Анатолий Гриценко – первый в истории Украины кандидат в президенты, который публично представил кандидатуры на эти посты.

Материал публикуется на правах предвыборной агитации

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