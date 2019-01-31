В Ромнах школьник украл из магазина виски В Ромнах школьник украл из магазина бутылку дорогостоящего виски.

В Роменский отдел полиции обратился владелец одного из магазинов города. Он рассказал, что, просматривая записи с камер видеонаблюдения, заметил одного из посетителей, который похитил виски стоимостью 500 гривен.

«Проверку провели местные оперативники, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - И в ходе поисковых мероприятий вскоре вычислили самого подозреваемого - 16-летнего парня, который учится в школе и до этого случая в поле зрения полиции никогда не попадал. По его словам кражу совершил, чтобы похвастаться перед друзьями, о чем сегодня жалеет».

Родители парня уже возместили нанесенный их сыном ущерб собственнику магазина. А в полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает уплату штрафа или исправительные работы или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.