В Ромнах школьник украл из магазина виски

В Роменский отдел полиции обратился владелец одного из магазинов города. Он рассказал, что, просматривая записи с камер видеонаблюдения, заметил одного из посетителей, который похитил виски стоимостью 500 гривен.
«Проверку провели местные оперативники, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - И в ходе поисковых мероприятий вскоре вычислили самого подозреваемого - 16-летнего парня, который учится в школе и до этого случая в поле зрения полиции никогда не попадал. По его словам кражу совершил, чтобы похвастаться перед друзьями, о чем сегодня жалеет».
Родители парня уже возместили нанесенный их сыном ущерб собственнику магазина. А в полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает уплату штрафа или исправительные работы или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Злоумышленниками оказались жители Сум, Шостки, Глухова, Бурыни, Лебединского и Краснопольского районов....
Как выяснилось в ходе следствия, соблазнилась на чужие куртки местная молодая женщина....
12 февраля в Ромнах произошел вопиющий случай с участием малолетних детей....
Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале....
На Роменщине 35-летний мужчина украл у своего товарища сотовый и пользовался им, пока правоохранители не вычислили его и не вернули...