В Сумах вместо детсада начали незаконно строить прокурорский дом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший главный архитектор области Олег Павленко.
«Ура! Победа! Наконец в г. Сумы после визита лидера «Батькивщины» вспомнили о социальной инфраструктуре. Жители 12-го микрорайона радуются активному началу строительства детского сада, как это предусмотрено ПДП микрорайона. Искренняя благодарность!», - сыронизировал он.
Перед чем производятся подготовительные работы в горуправлении ГАСК неизвестно. Во всяком случае так они ответили на запрос нынешнего главного архитектора области Олега Кривцова.
«В реестре документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ и свидетельствуют принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, сведений о возвращении на доработку, отказ в выдаче, отмена и аннулирования указанных документов, имевших отношение к вышеуказанного земельного участка, информация отсутствует», - говорится в ответе.
Как оказалось, речь идет об участке площадью 68 соток, который Сумской городской совет предоставил в постоянное пользование прокуратуре Сумской области в ноябре 2018 года.
Согласно решению горсовета, категория и функциональное назначение земельного участка - земли жилой и общественной застройки для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома.
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