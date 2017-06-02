Сумской «УКРОП» возглавил Олег Шестак, которого судят за взяточничество и драку с СБУшником

Об этом сообщается на странице партии в Фейсбуке.
«Отныне Сумскую городскую организацию политической партии Украинское объединение патриотов возглавляет Олег Шестак. Кандидатуру Олега Вячеславовича поддержали единогласно во время общего собрания городской организации», - говорится в сообщении.
Напомним: предыдущий глава городской организации Владимир Штейнингер и еще более 30 членов вышли из партии, обвинив областное руководство «в дискредитации имени и сути деятельности партии «УКРОП» из-за введения людей в заблуждение, взяточничество, фальсификации, протекционизм, пьянство, отсутствие ответственности за свои поступки».
Напомним: Олега Шестака сейчас судят в двух судах Сумщины за два разных преступления - избиение сотрудника СБУ в Заречном райсуде Сум и взяточничество - в Белопольском райсуде.
Также патрульная полиция подозревали Олега Шестака в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако в течение трех месяцев инспекторы не смогли вручить ему протокол.
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