Житель Шостки украл газовый водонагреватель из арендованной квартиры

С заявлением о краже в полицию обратилась 55-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что из ее квартиры, которую снимал один из местных жителей, похищен газовый водонагреватель. Кроме того, ее квартирант также исчез и место его пребывания ей не известно.
Последнего разыскали местные оперативники. Им оказался 35-летний местный житель, который признался в краже. Полицейским мужчина рассказал, что газовую колонку он продал, чтобы иметь деньги на спиртное, которым после ссоры с женой «лечил» свои «душевные раны» и семейные неурядицы.
В полиции действия мужчины квалифицировали как кража по признакам ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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