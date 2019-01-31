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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5594

Житель Шостки украл газовый водонагреватель из арендованной квартиры

На вырученные деньги приобрел спиртное. Финалом этой «истории» стало уголовное производство, которое открыли полицейские в отношении 35-летнего мужчины.

С заявлением о краже в полицию обратилась 55-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что из ее квартиры, которую снимал один из местных жителей, похищен газовый водонагреватель. Кроме того, ее квартирант также исчез и место его пребывания ей не известно.

Последнего разыскали местные оперативники. Им оказался 35-летний местный житель, который признался в краже. Полицейским мужчина рассказал, что газовую колонку он продал, чтобы иметь деньги на спиртное, которым после ссоры с женой «лечил» свои «душевные раны» и семейные неурядицы.

В полиции действия мужчины квалифицировали как кража по признакам ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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