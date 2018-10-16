В Сумах будут соревноваться панкратионисты В пятницу, 15 февраля, в Сумах пройдет чемпионат области по панкратиону.

В спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87) будут соревноваться старшие юноши и юниоры 2000-2001 г.р. и 2002-2003 г.р. Начало в 10.00. Вход свободный.