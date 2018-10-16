В Сумах будут соревноваться панкратионисты

В спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87) будут соревноваться старшие юноши и юниоры 2000-2001 г.р. и 2002-2003 г.р.
Начало в 10.00. Вход свободный.
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