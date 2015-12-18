Такую кеативную возможность предоставили влюбленным работники управления юстиции, отмечая вторую годовщину проекта Министерства юстиции «Брак за сутки» в рамках акции «Любовь вне времени».
С самого утра до 22.00 торговый центр в распоряжении молодоженов. При этом все торговые точки работают в обычном режиме. Посетители не скрывают приятного удивления необычной локацией, что дает возможность жениться в знаковый для влюбленных день.
Первая пара, заранее согласившаяся сыграть свадьбу в ТРЦ «Мануфактура», - Валентин и Алина. До вечера их примеру могут последовать все желающие.
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