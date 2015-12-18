В День св. Валентина в Сумах женятся по дороге в супермаркет В день влюбленных сумчане могут заключить брак в торгово-развлекательном центре «Мануфактура».

Такую кеативную возможность предоставили влюбленным работники управления юстиции, отмечая вторую годовщину проекта Министерства юстиции «Брак за сутки» в рамках акции «Любовь вне времени».

С самого утра до 22.00 торговый центр в распоряжении молодоженов. При этом все торговые точки работают в обычном режиме. Посетители не скрывают приятного удивления необычной локацией, что дает возможность жениться в знаковый для влюбленных день.

Первая пара, заранее согласившаяся сыграть свадьбу в ТРЦ «Мануфактура», - Валентин и Алина. До вечера их примеру могут последовать все желающие.