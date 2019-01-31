Сумские биатлонисты едут на чемпионат Европы 20-24 февраля в Раубичах (Беларусь) пройдет чемпионат Европы по биатлону.

Стала известна окончательная заявка украинской сборной на турнир.

Как сообщил Генеральный секретарь Федерации биатлона Украины Роман Бондарук, на европейском чемпионате могут выступить: уроженка Сум Анастасия Меркушина, сумчанки Вита и Валентина Семеренко, Юлия Журавок, выпускница СумГУ Ольга Абрамова, а также Яна Бондарь и Надежда Белкина. Среди мужчин: уроженцы Сумщины Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко, а также Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Сергей Семенов.

В программе турнира - индивидуальные гонки, две смешанных эстафеты, а также спринты и гонки преследования. Квота нашей команды на каждый старт - 6 участников. Спортсмены, которые принимают участие в гонках восьмого этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (стартует сегодня), прилетят в Раубичи 19 февраля и в индивидуальных гонках, выступать не будут.

Кроме того, в рамках турнира состоится «Гонка легенд», в которой на трассу выйдут звезды биатлона, сейчас уже закончившие карьеру, в том числе уроженец Сумщины Андрей Дериземля и сумчанка Елена Петрова. Эта гонка станет прощальной для олимпийских чемпионок из Беларуси - Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.