Дело "Росток Холдинга": В отношении судьи Глуховского горрайонного суда возбуждено уголовное дело, - СМИ В отношении судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области Сергея Мазура из-за вынесения заведомо неправосудного решения возбуждено уголовное дело.

Соответствующие сведения были занесены в Единый государственный реестр досудебных расследований, сообщают "Українські новини" с ссылкой на портал uaprom.info.

В ближайшее время С. Мазуру будет вручено подозрение. Расследование связано с ситуацией вокруг активов "Росток Холдинга", которые переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений (АРМА). В связи с многочисленными фактами незаконного вывоза арестованного зерна АРМА в конце декабря 2018 г. отстранило всех руководителей и подписантов предприятий группы и назначило временно исполняющих обязанности руководителей.

Как объяснил исполняющий обязанности генерального директора агрохолдинга И. Сташук, 23 января 2019 г. отстраненный директор ЧП "Аграрные Инвестиции", принадлежащего "Росток Холдингу", М. Козлов обратился в Глуховский горрайонный суд с ходатайством о приостановлении действия решения АРМА и c просьбой восстановить себя в должности директора вместо назначенного и.о. директора В. Коровьякова. Судья С. Мазур, несмотря на нормы процессуального закона и допущенные истцом нарушения, расценил предъявленный иск как трудовой спор и в тот же день принял его к рассмотрению. Более того, в тот же день, Мазур в нарушение норм процессуального закона запретил В. Коровьякову или кому-либо еще исполнять обязанности директора ЧП "Аграрные Инвестиции".

Как пояснила адвокат, представляющая интересы ООО "Росток Холдинг", Элеонора Салова, "судья С. Мазур достоверно зная, что иск М. Козлова принят ним к рассмотрению в нарушение исключительной подсудности, поскольку споры с центральным органом исполнительной власти, которым является АРМА, рассматриваются судом г. Киева, и понимая, что заявленные меры обеспечения противоречат ГПК Украины, все равно удовлетворил заявление истца и по факту восстановил М. Козлова в должности директора предприятия без рассмотрения спора по существу. Другими словами, судья С. Мазур, действуя вопреки закону, вынес заведомо неправосудное решение, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 375 УК Украины".

"Используя данное незаконное решение судьи С. Мазура М. Козлов был незаконно восстановлен в ЕГР в качестве директора ЧП "Аграрные Инвестиции". Это было использовано Виктором Купавцевым при поддержке около 300 титушек в качестве юридического основания для попытки силового захвата 1 февраля 2019 г. элеватора в Глухове", - рассказывает И. Сташук.

6 февраля С. Мазур пересмотрел свое решение в отношении иска Козлова. В частности, он отменил обеспечение иска, другими словами В. Коровьяков остается и.о. директора ЧП "Аграрные Инвестиции", а М. Козлов – отстранен от руководства компанией.

Напомним, по сообщению информационного агентства "Интерфакс-Украина", по факту силового захвата 1 февраля 2019 г. элеватора "Росток Холдинга" в Глухове полиция открыла уголовное производство.

Как сообщали 20 января СМИ, из-за противозаконных действий собственников "Росток Холдинга" Виктора Купавцева и Виктора Кияновского предприятия агрохолдинга не могут выплатить зарплаты сотрудникам и арендную плату по паям, а также оплатить налоги в государственный и местные бюджеты.