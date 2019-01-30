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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14291

Сумские спасатели побывали в педуниверситете

Сегодня, 14 февраля специалисты Службы спасения «101» посетили Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко.

Спасатели напомнили присутствующим основные правила пожарной безопасности на рабочем месте и алгоритм действий при обнаружении пожара. Разъяснили, какие бывают виды огнетушителей, и показали, как ими пользоваться. Напомнили правильный порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, хотя зимой и меньше случаев их обнаружения, но эта тема все равно остается важной и актуальной. Также, разъяснили как вести себя на льду, особенно во время оттепелей. Для лучшего усвоения предоставленной информации гражданам раздали тематические памятки.

Спасатели в очередной раз призывают население соблюдать правила безопасного поведения в быту, поскольку неуклонное выполнение этих правил в случае возникновения пожара и другой чрезвычайной ситуации может сохранить вашу жизнь.

Общество Спасатели

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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