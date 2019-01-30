Сумские спасатели побывали в педуниверситете

Спасатели напомнили присутствующим основные правила пожарной безопасности на рабочем месте и алгоритм действий при обнаружении пожара. Разъяснили, какие бывают виды огнетушителей, и показали, как ими пользоваться. Напомнили правильный порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, хотя зимой и меньше случаев их обнаружения, но эта тема все равно остается важной и актуальной. Также, разъяснили как вести себя на льду, особенно во время оттепелей. Для лучшего усвоения предоставленной информации гражданам раздали тематические памятки.
Спасатели в очередной раз призывают население соблюдать правила безопасного поведения в быту, поскольку неуклонное выполнение этих правил в случае возникновения пожара и другой чрезвычайной ситуации может сохранить вашу жизнь.
Спасатели г. Сумы вместе с сотрудниками КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» 13 февраля провели...
11 февраля в 18:19 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном...
Спасатели дважды оказали помощь автомобилистам, которые оказались в кювете...
29 января в 20:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи работникам службы «103» в с....