Сумские спасатели побывали в педуниверситете Сегодня, 14 февраля специалисты Службы спасения «101» посетили Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко.

Спасатели напомнили присутствующим основные правила пожарной безопасности на рабочем месте и алгоритм действий при обнаружении пожара. Разъяснили, какие бывают виды огнетушителей, и показали, как ими пользоваться. Напомнили правильный порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, хотя зимой и меньше случаев их обнаружения, но эта тема все равно остается важной и актуальной. Также, разъяснили как вести себя на льду, особенно во время оттепелей. Для лучшего усвоения предоставленной информации гражданам раздали тематические памятки.

Спасатели в очередной раз призывают население соблюдать правила безопасного поведения в быту, поскольку неуклонное выполнение этих правил в случае возникновения пожара и другой чрезвычайной ситуации может сохранить вашу жизнь.